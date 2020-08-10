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ВОЗ: На вакцины от COVID-19 требуется больше $100 млрд

Комментариев: 1
Финансирование мер по сдерживанию эпидемии коронавируса требует гораздо больше затрат, чем предполагалось ранее, по мнению главы ВОЗ.
Разработка вакцины является лишь частью стратегии ВОЗ в борьбе с эпидемией коронавируса
Разработка вакцины является лишь частью стратегии ВОЗ в борьбе с эпидемией коронавируса
 
Правительства различных стран выделили только 10% от необходимой суммы на противодействие эпидемии коронавируса. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
 
"Это только часть глобальных инвестиций, которые нужны для того, чтобы все и повсюду имели доступ к этим инструментам. Только на вакцины потребуется более $100 млрд", - подчеркнул он.
 
Как сообщалось, администрация США выделит $2,1 млрд французской фармакологической корпорации Sanofi и британской GlaxoSmithKline на совместную разработку вакцины от коронавируса.
 
Ранее правительство США договорилось с германская компанией BioNTtech и американской Pfizer о поставках 100 млн доз вакцины BNT162 от коронавируса на $1,95 млрд.

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Теги: вакцина, эпидемия, ВОЗ, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pasha999    10.08.2020, 18:22
Оценка:  0
Pasha999
ВОЗ кушать хочет
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