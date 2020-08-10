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Иран отказался платить МАУ за сбитый лайнер

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Обязательства по выплатам за сбитый самолет лежат на европейских страховых компаниях, полагают в Тегеране.
Иран не отказывается от выплат семьям погибших в результате катастрофы лайнера МАУ
Иран не отказывается от выплат семьям погибших в результате катастрофы лайнера МАУ
Getty Images
 
Власти Ирана не будут компенсировать компании Международные авиалинии Украины стоимость самолета Boeing-737, сбитого в январе над Тегераном. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, пишет Reuters.
 
"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - сказал он.
 
Ранее МИД Украины уточнил, когда Иран заплатит за сбитый Боинг. Выплате компенсаций должно предшествовать привлечение виновных к ответственности и принесение официальных извинений иранской стороной.
 
Как сообщалось, 30 июля в Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.

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Теги: Иран, Boeing, МАУ, сбит боинг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Неизвестно    10.08.2020, 18:38
Оценка:  0
Неизвестно
За чем что то платить, сбили ведь не мусульманский лайнер. А те кто не принял ислам не подлежат справедливому суду и справедливости.
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