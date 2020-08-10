Иран отказался платить МАУ за сбитый лайнер

Обязательства по выплатам за сбитый самолет лежат на европейских страховых компаниях, полагают в Тегеране.

Иран не отказывается от выплат семьям погибших в результате катастрофы лайнера МАУ Getty Images

Власти Ирана не будут компенсировать компании Международные авиалинии Украины стоимость самолета Boeing-737, сбитого в январе над Тегераном. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, пишет Reuters

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - сказал он.

Как сообщалось, 30 июля в Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.

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