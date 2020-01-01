Правительство Ливана уходит в отставку

В Ливане несколько дней продолжаются протесты. Кабинет министров решил сложить полномочия.

Правительство Ливана в понедельник, 10 августа, заявило об оставке, Об этом заявил после заседания кабинета министр здравоохранения Хамад Хасан, пишет ТАСС.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он.

Ранее об отставке по отдельности заявили несколько министров.

Такое решение принято на фоне политического кризиса после взрыва в Бейруте, унесшего жизни полторы сотни человек, и нанесшего сильный урон городу и экономике страны.

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