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Правительство Ливана уходит в отставку

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В Ливане несколько дней продолжаются протесты. Кабинет министров решил сложить полномочия.
Протестующие добились отставки правительства
Протестующие добились отставки правительства

Правительство Ливана в понедельник, 10 августа, заявило об оставке, Об этом заявил после заседания кабинета министр здравоохранения Хамад Хасан, пишет ТАСС.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он.

Ранее об отставке по отдельности заявили несколько министров.

Такое решение принято на фоне политического кризиса после взрыва в Бейруте, унесшего жизни полторы сотни человек, и нанесшего сильный урон городу и экономике страны.

 

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Теги: Ливан, протесты, правительство, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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