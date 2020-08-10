В США на камеру копа попал расстрел при задержании

По прибытию на место вызова полицейские попытались уговорить мужчину отпустить заложника и бросить нож. В результате им пришлось открыть огонь.

Полицейский департамент города Солт-Лейк-Сити, США, опубликовал видео расстрела преступника, снятое нагрудной камерой полицейского. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 25 июля. Полицию вызвали владельцы магазина, которые рассказали, что двое нетрезвых мужчин подрались в помещении магазина и продолжили драку на улице.

Когда полицейские явились на место происшествия, один из дерущихся мужчин, 34-летний Эндрю Джейкоб Пирс, схватил другого и приставил к его горлу нож.

Полицейские направили на Пирса оружие и пытались уговорить его бросить нож. Когда преступник повернулся боком полицейский выстрелил в него. Заложнику удалось вырваться, а полицейские выпустили в злоумышленника еще несколько пуль. От полученных ран он скончался на месте.

Убитый был неоднократно судим. В марте он прошел принудительное психиатрическое лечение после случая воровства в магазине. В апреле он был задержан за хранение героина, вышел под залог и в тот же день совершил попытку ограбления ресторана быстрого питания.

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Напомним, опубликована видеозапись, сделанная полицейскими Миннеаполиса во время ареста Джорджа Флойда 25 мая, после которого задержанный скончался.

Также сообщалось, что в США журналисты вспомнили об еще одном случае гибели афроамериканца во время ареста, когда задерживаемый не мог дышать.

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