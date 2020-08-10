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В США произошел взрыв, из-под завалов извлекают тела

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Из-под завалов извлекли троих человек, их состояние оценивается как критическое. Пока известно об одном погибшем.
Погиб один человек
Погиб один человек
Twitter
 
В США в Балтиморе (штат Мэриленд) произошел взрыв, по меньшей мере один человек погиь. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter.
 
"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - указано в сообщении экстренных служб.
 
 
Спасателям удалось извлечь из-под завалов троих человек, их состояние оценивается как критическое. Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ними связь.
 
Причины инцидента устанавливаются. Спасательная операция продолжается.
 
 
 
Как сообщалось, в порту Бейрута 4 августа произошел мощный взрыв. Погибли более 150 человек, более 60 пропавших без вести, тысячи пострадавших.
 
Также недавно мощный взрыв произошел в Сомали, восемь человек погибли.
 
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Теги: США, взрыв, Балтимор, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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