В США произошел взрыв, из-под завалов извлекают тела
Из-под завалов извлекли троих человек, их состояние оценивается как критическое. Пока известно об одном погибшем.
В США в Балтиморе (штат Мэриленд) произошел взрыв, по меньшей мере один человек погиь. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter.
"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - указано в сообщении экстренных служб.
Cмотрите фотогалерею: В США произошел взрыв, из-под завалов извлекают тела
Спасателям удалось извлечь из-под завалов троих человек, их состояние оценивается как критическое. Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ними связь.
Причины инцидента устанавливаются. Спасательная операция продолжается.
Explosion in Baltimore leveled three houses. Multiple people reported trapped under rubble. pic.twitter.com/t7zHezZ4HX— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 10, 2020
Как сообщалось, в порту Бейрута 4 августа произошел мощный взрыв. Погибли более 150 человек, более 60 пропавших без вести, тысячи пострадавших.
Также недавно мощный взрыв произошел в Сомали, восемь человек погибли.
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