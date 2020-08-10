В США произошел взрыв, из-под завалов извлекают тела

Из-под завалов извлекли троих человек, их состояние оценивается как критическое. Пока известно об одном погибшем.

В США в Балтиморе (штат Мэриленд) произошел взрыв, по меньшей мере один человек погиь. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - указано в сообщении экстренных служб.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов троих человек, их состояние оценивается как критическое. Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ними связь.

Причины инцидента устанавливаются. Спасательная операция продолжается.

Explosion in Baltimore leveled three houses. Multiple people reported trapped under rubble. pic.twitter.com/t7zHezZ4HX — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 10, 2020