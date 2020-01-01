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Силовики оцепили центр Минска

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В столице Беларуси на сегодня запланирована новая демонстрация несогласных с результатами выборов.
Полиция в центре Минска накануне
Полиция в центре Минска накануне
NEXTA

Белорусские силовики оцепили улицы в центре Минска, в том числе в районе стелы, сообщает ТАСС в понедельник, 10 августа.

Отмечается, что у стелы установлены металлические заграждения, на место прибывает спецтехника силовиков, в городе перестает работать мобильная связь.

Обстановка пока остается спокойной, большого скопления людей не наблюдается.

Организаторы демонстраций, анонсированных на 19:00, заявили о плане Б из-за действий силовиков.

"Ровно в 20:00 начинаем движение группами в центр города. Наша цель - зажать карателей со всех сторон, максимально растянув их силы и измотав", - говорится в телеграмм-канале NEXTA.

Также сообщается, что центральные станции метро Минска закрыты.

Напомним, накануне вечером в Беларуси вспыхнули протесты несогласных с результатами выборов президента. Согласно предварительным итогам ЦИК, Лукашенко набирает более 80% голосов.

По данным МВД Беларуси, в ходе протестов задержаны три тысячи человек, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

 

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Теги: Выборы, Беларусь, протесты, Минск
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Источник: korrespondent.net

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