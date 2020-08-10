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Белорусы в Киеве на выборах поддержали оппонента Лукашенко - соцсети

Комментариев: 2
За действующего главу государства Александра Лукашенко на зарубежном участке в Киеве проголосовали 169 граждан Беларуси, за Тихановскую – 213.
Тихановская победила на большинстве зарубежных участков, по данным СМИ
Тихановская победила на большинстве зарубежных участков, по данным СМИ
radiosvoboda.org
 
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила больше всего голосов на избирательном участке в посольстве Беларуси в Киеве. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила белорусская активистка Полина Бродик в соцсети.
 
 
По ее данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко на зарубежном участке в Киеве проголосовали 169 граждан Беларуси, за Тихановскую – 213. 
 
Остальные кандидаты набрали пять голосов, еще 16 граждан проголосовали "против всех".
 
В посольстве Беларуси в Киеве расположена участковая комиссия №122. Увидеть результаты в посольство допустили двух граждан Беларуси, одной из них была Бродик. 
 
По ее информации, всего в посольстве зарегистрировалось 522 избирателя, 403 из них проголосовали, но 126 - досрочно. Результаты голосования были размещены на бланке итогового протокола без необходимых подписей.
 
 
Как сообщалось, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обжаловала результаты состоявшихся выборов. Она требует признать их недействительными.

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Теги: Киев, Выборы, Беларусь, голосование, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    10.08.2020, 20:27
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Удивительно. Белорусы в изгнании поддержали кремлевскую шавку, утверждающую, что Крым - мокшанский. В отличие от Лукашенко, кстати.
FriendLoki    10.08.2020, 19:54
Оценка:  -2
FriendLoki
Потому, что не в Белоруссии голосовали...)))
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