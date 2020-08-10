Белорусы в Киеве на выборах поддержали оппонента Лукашенко - соцсети
За действующего главу государства Александра Лукашенко на зарубежном участке в Киеве проголосовали 169 граждан Беларуси, за Тихановскую – 213.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила больше всего голосов на избирательном участке в посольстве Беларуси в Киеве. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила белорусская активистка Полина Бродик в соцсети.
По ее данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко на зарубежном участке в Киеве проголосовали 169 граждан Беларуси, за Тихановскую – 213.
Остальные кандидаты набрали пять голосов, еще 16 граждан проголосовали "против всех".
В посольстве Беларуси в Киеве расположена участковая комиссия №122. Увидеть результаты в посольство допустили двух граждан Беларуси, одной из них была Бродик.
По ее информации, всего в посольстве зарегистрировалось 522 избирателя, 403 из них проголосовали, но 126 - досрочно. Результаты голосования были размещены на бланке итогового протокола без необходимых подписей.
Как сообщалось, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обжаловала результаты состоявшихся выборов. Она требует признать их недействительными.
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