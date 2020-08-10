На улицах Бейрута возобновились беспорядки

Кроме анонсированной отставки правительства демонстранты добиваются также роспуска Палаты депутатов (парламент).

В центре Бейрута 10 августа снова возобновились столкновения между правоохранителями и демонстрантами. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Отмечается, что протестующие, которые собрались у здания парламента, забрасывают стражей порядка камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Акции протеста в ливанской столице проходят на фоне новостей об отставке правительства, которая, как ожидается, состоится позже в 10 августа. Активисты требуют также и роспуска Палаты депутатов (парламент).

Напомним, что уличные протесты, участники которых требуют отставки всей политической верхушки страны, продолжаются в центре Бейрута третьи сутки. 8 августа столкновения носили ожесточенный характер.

Watch: Protesters clash with police in central #Beirut as the Lebanese government holds a meeting shortly before PM Hassan Diab is expected to give a speech.https://t.co/zaU8RD7Q6F pic.twitter.com/D1YszxfAYE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 10, 2020

Massive turnout for protests demanding political reform in #Beirut pic.twitter.com/2D67PTZh8o — ian bremmer (@ianbremmer) August 10, 2020

Беспорядки на улицах Бейрута связаны со взрывом в порту 4 августа , из-за котрого погибли более 150 человек, тысячи людей пострадали. Тогда взорвались тонны аммиачной селитры.

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