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На улицах Бейрута возобновились беспорядки

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Кроме анонсированной отставки правительства демонстранты добиваются также роспуска Палаты депутатов (парламент).
 
В центре Бейрута 10 августа снова возобновились столкновения между правоохранителями и демонстрантами. Об этом сообщает Sky News Arabia.
 
Отмечается, что протестующие, которые собрались у здания парламента, забрасывают стражей порядка камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.
 
Акции протеста в ливанской столице проходят на фоне новостей об отставке правительства, которая, как ожидается, состоится позже в 10 августа. Активисты требуют также и роспуска Палаты депутатов (парламент).
 
Напомним, что уличные протесты, участники которых требуют отставки всей политической верхушки страны, продолжаются в центре Бейрута третьи сутки. 8 августа столкновения носили ожесточенный характер. 
 
 
 
Известно, что в результате столкновений с правохранителями пострадали более 700 человек.
 
Как известно, правительство Ливана уходит в отставку на фоне событий в стране.
 
Беспорядки на улицах Бейрута связаны со взрывом в порту 4 августа, из-за котрого погибли более 150 человек, тысячи людей пострадали. Тогда взорвались тонны аммиачной селитры.
 

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Теги: Ливан, беспорядки, столкновения, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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