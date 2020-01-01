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В Чехии ответили на обвинения Лукашенко

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Президент Беларуси не представил ни одного доказательства того, что чешское правительство имеет нечто общее с протестами, заявил глава МИД Чехии.
Петршичек признал, что Чехия давно поддерживает белорусскую оппозицию
Петршичек признал, что Чехия давно поддерживает белорусскую оппозицию
realukraine.net
 
Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о причастности Чехии к протестам в Минске не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
 
 
"Чешская республика и ее отдельные структуры не имеют отношения к организации протестных акций в Беларуси", - сказал он.
 
По словам Петршичека, он не видел от Лукашенко ни одного доказательства того, что чешское правительство имеет нечто общее с протестами и их организаторами.
 
Одновременно глава МИД подчеркнул, Чехия действительно давно поддерживает белорусскую оппозицию, но не причастна к организации нынешних протестов.
 
Ранее Лукашенко заявил, что беспорядками в Беларуси пытаются управлять из-за рубежа, к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты, Чехия, МИД, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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