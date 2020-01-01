Протесты в Беларуси: госпитализированы почти 100 человек

На сегодня на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций.

В больницах Беларуси в результате столкновений на протестах находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 активистов. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

"На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное", - сказал он.

По словам министра, обошлось без погибших.

"Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация )о погибшем гражданине), - продолжил он.

Выяснилось, что 35-летний житель Минска, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД.

Глава Минздрава добавил, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и сорвался с машины, после чего был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

"Поэтому еще раз хочу сообщить, что во время вчерашних уличных акций погибших нет. Но есть повод задуматься о своей безопасности и здоровье", - подчеркнул Караник.

Как известно,9 августа в Беларуси вспыхнули протесты несогласных с результатами выборов президента.

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