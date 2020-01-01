Героин и зеленая энергия. Технологии в Афганистане

Солнечные батареи увеличили масштабы производства опиума в Афганистане в разы, наркоторговля достигла невиданных масштабов.

Афганистан давно известен, как мировой лидер по производству опиума. Но солнечные батареи увеличили производство наркотиков в стране в три раза.

Британское BBC подготовило материал о том, что известно о героиновой революции в Афганистане из-за солнечных батарей.

Корреспондент.net пересказывает его суть.

Просто цифры

По данным ООН, в 2012 году Афганистан производил 3 700 тонн опиума. Это было до того, как наркоторговцы начали массово использовать солнечные панели. Через четыре года объемы возросли до 4 800 тонн. А в 2017 году — до 9 000 тонн. Опиума стало так много, что цены на героин и морфий обвалились по всему миру.

Зеленая энергетика

Для выращивания опиума необходимо вода. А для ее откачки и полива насос. Ранее оборудование на опиумных фермах работало на дизельном топливе. Однако в отдаленных регионах Афганистана оно не только дорогое, но и некачественное, поэтому насосы и генераторы постоянно выходили из строя.

Переход на зеленую энергию – солнечную оказался гораздо выгоднее. Солнечная энергия значительно дешевле ископаемого топлива, и чем больше объемы производства, тем дешевле она становится.

Сейчас опиумные фермы в Афганистане выглядят так: поле, возле которого расположено несколько солнечных батарей и резервуар с водой.

Фермеры делают скважину 100 метров глубиной, чтобы добраться до подземных вод, устанавливают электрический насос, подсоединяют его к солнечным батареям и получают воду для полива.

К 2019 году команда исследователей насчитала в Гильменде – провинции Афганистане, где больше всего выращивают опиума, уже 67 тысяч солнечных батарей. “Солнечная энергетика изменила все”, — цитирует BBC Дэвида Мэнсфилда, автора нового исследования о выращивании опиумного мака в Афганистане. Он изучал производство опиума в стране в течение более чем 25 лет. Мэнсфилд считает, что переход на солнечную энергию — самое важное технологическое новшество, случившееся за последние несколько десятилетий.

BBC Классическая опиумная ферма в Афганистане

Выгода и проблемы

За пять тысяч долларов можно купить солнечные батареи и электрические насосы. После этого вода становится практически бесплатной. Фермеры могут выращивать неограниченное количество опиумного мака или любых других культур и собирать урожай дважды, а иногда даже трижды в год. Еще одно большое преимущество — солнечные батареи можно установить где угодно. После того, как в стране приобрела популярность «зеленая» энергетика, значительная часть населения перебралась в более отдаленные регионы, а опиумные фермы начали обустраивать даже в пустыне. Увеличились площади обрабатываемой земли: если в 2012 году фермеры в провинции Гильменд обрабатывали 157 тысяч гектаров земли, то в 2019-м — 344 тысячи.

Но не все так радужно для наркоторговцев. За последние восемь лет ферм на юге Афганистана стало так много, что уровень грунтовых вод в провинции Гильменд ежегодно опускается на три метра. Такими темпами вода может просто закончиться, и тогда более полутора миллионов жителей Афганистана будут вынуждены покинуть свои дома. Некоторые из них переедут в другие регионы, а значительная часть попытается выехать из страны в Европу или США в поисках лучшей жизни.