В Минске начались задержания активистов

Автозаки вплотную подъезжают к собравшимся, которых силовики выхватывают из толпы и быстро сажают в машины.

В МВД Беларуси утверждают, что ситуация в столице остается под контролем силовиков spektr.press

ОМОНовцы и сотрудники белорусских служб безопасности вечером в понедельник, 10 августа, приступили к активным задержаниям протестующих, которые собрались в центре Минска на проспекте Победителей.

Милиция призывает собравшихся разойтись, в то же время со стороны района Старого города продолжают подходить новые группы протестующих.

Автозаки вплотную подъезжают к собравшимся и силовики быстро сажают людей в машины. К району задержания подтягивается спецтехника, включая водометы.