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В Минске начались задержания активистов

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Автозаки вплотную подъезжают к собравшимся, которых силовики выхватывают из толпы и быстро сажают в машины.
В МВД Беларуси утверждают, что ситуация в столице остается под контролем силовиков
В МВД Беларуси утверждают, что ситуация в столице остается под контролем силовиков
spektr.press
 
ОМОНовцы и сотрудники белорусских служб безопасности вечером в понедельник, 10 августа, приступили к активным задержаниям протестующих, которые собрались в центре Минска на проспекте Победителей.
 
 
Милиция призывает собравшихся разойтись, в то же время со стороны района Старого города продолжают подходить новые группы протестующих.
 
Автозаки вплотную подъезжают к собравшимся и силовики быстро сажают людей в машины. К району задержания подтягивается спецтехника, включая водометы.
 