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Полиция начала разгон протестующих в Беларуси

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Силовики бьют и задерживают активистов на улицах в Гродно и Новополоцке, по свидетельствам очевидцев.
 
Силы безопасности начали применять жесткие меры в отношении активистов, протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщили телеграм-каналы Nexta и Tut.by.
 
Отмечается, что силовики бьют и задерживают активистов на улицах в Гродно и Новополоцке.
 
На протестах в Минске возле торгового центра Корона на улице Кальварийской спецназ вел стрельбу резиновыми пулями по протестующим, в результате ранение в ногу получила журналистка издания Наша нива Наталья Лубневская.
 
В белорусской столице слышны взрывы свето-шумовых гранат, применяемых полицией.
 
Сообщается о десятках задержанных, которых доставили в Советский РУВД Минска.
 
В городе закрыты шесть центральных станций метро, поезда проходят их без остановки.
 
На подъездах со всех направлений к стеле Минск - город-герой стоят автозаки, автобусы, микроавтобусы с бойцами спецназа в полной экипировке. У прохожих проверяют документы.
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомним, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси освободить активистов, задержанных в ходе протестов против результатов президентских выборов в Беларуси. 

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Теги: Беларусь, протесты, полиция, активисты, Минск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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jdferrcxer    10.08.2020, 23:42
Оценка:  0
jdferrcxer
Всё правильно делают.Точно так же с майданутыми приматами поступают и в США и в Европе.Которые так любят указывать как кому жить.Так что всё в порядке.
kvinta36    10.08.2020, 23:38
Оценка:  0
kvinta36
Это все из-за поребрика!
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