Полиция начала разгон протестующих в Беларуси
Силовики бьют и задерживают активистов на улицах в Гродно и Новополоцке, по свидетельствам очевидцев.
Силы безопасности начали применять жесткие меры в отношении активистов, протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщили телеграм-каналы Nexta и Tut.by.
Отмечается, что силовики бьют и задерживают активистов на улицах в Гродно и Новополоцке.
На протестах в Минске возле торгового центра Корона на улице Кальварийской спецназ вел стрельбу резиновыми пулями по протестующим, в результате ранение в ногу получила журналистка издания Наша нива Наталья Лубневская.
В белорусской столице слышны взрывы свето-шумовых гранат, применяемых полицией.
Сообщается о десятках задержанных, которых доставили в Советский РУВД Минска.
В городе закрыты шесть центральных станций метро, поезда проходят их без остановки.
На подъездах со всех направлений к стеле Минск - город-герой стоят автозаки, автобусы, микроавтобусы с бойцами спецназа в полной экипировке. У прохожих проверяют документы.
Напомним, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси освободить активистов, задержанных в ходе протестов против результатов президентских выборов в Беларуси.
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