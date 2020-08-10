Полиция начала разгон протестующих в Беларуси

Силовики бьют и задерживают активистов на улицах в Гродно и Новополоцке, по свидетельствам очевидцев.

Силы безопасности начали применять жесткие меры в отношении активистов, протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщили телеграм-каналы Nexta и Tut.by.

Отмечается, что силовики бьют и задерживают активистов на улицах в Гродно и Новополоцке.

На протестах в Минске возле торгового центра Корона на улице Кальварийской спецназ вел стрельбу резиновыми пулями по протестующим, в результате ранение в ногу получила журналистка издания Наша нива Наталья Лубневская.

В белорусской столице слышны взрывы свето-шумовых гранат, применяемых полицией.

Сообщается о десятках задержанных, которых доставили в Советский РУВД Минска.

В городе закрыты шесть центральных станций метро, поезда проходят их без остановки.

На подъездах со всех направлений к стеле Минск - город-герой стоят автозаки, автобусы, микроавтобусы с бойцами спецназа в полной экипировке. У прохожих проверяют документы.

Напомним, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси освободить активистов , задержанных в ходе протестов против результатов президентских выборов в Беларуси.

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