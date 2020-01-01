Люблинский треугольник отреагировал на протесты в Беларуси

Главы МИД Украины, Литвы и Польши выразили глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов.

Дипломаты выразили уверенность, что конфликт в Беларуси можно решить только путем диалога gottstat.com

Власти Беларуси должны воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных активистов. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран Люблинского треугольника, опубликованном в понедельник, 10 августа, МИДом Украины.

Министры выразили глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и подчеркнули, что только путем диалога конфликт можно решить на благо народа и государства Беларусь.

"Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси освободить активистов , задержанных в ходе протестов против результатов президентских выборов в Беларуси.

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