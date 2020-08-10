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США прокомментировали события в Беларуси

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Штаты выразили обеспокоенность задержанием демонстрантов в Беларуси и призвали власть республики воздерживаться от применения силы.
Силы безопасности Беларуси задерживают митингующих по всей стране
Силы безопасности Беларуси задерживают митингующих по всей стране
t.me/tutby_official

В Соединенных Штатах обеспокоены ситуацией вокруг президентских выборов в Беларуси. Об этом в понедельник, 10 августа, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили (избирательный) процесс", - сообщила Макинэни журналистам.

Также она в своем заявлении от имени государства призвала власти Белоруссии "уважать право на мирные собрания и воздерживаться от применения силы".

В то же время выборы в Беларуси прокомментировал глава Госдепа США Майк Помпео, назвав их "несвободными и несправедливыми".

"США призывают власти Белоруссии уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздерживаться от применения силы", - заявил Помпео в Twitter.

Ранее главы МИД Украины, Литвы и Польши отреагировали на ситуацию в республике, сложившуюся после президентских выборов.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси освободить активистов, задержанных в ходе протестов против результатов выборов.

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Теги: США, Беларусь, протесты, Белый Дом, госдепартамент США, выборы президента, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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