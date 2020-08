США прокомментировали события в Беларуси

В Соединенных Штатах обеспокоены ситуацией вокруг президентских выборов в Беларуси. Об этом в понедельник, 10 августа, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили (избирательный) процесс", - сообщила Макинэни журналистам.

Также она в своем заявлении от имени государства призвала власти Белоруссии "уважать право на мирные собрания и воздерживаться от применения силы".

В то же время выборы в Беларуси прокомментировал глава Госдепа США Майк Помпео, назвав их "несвободными и несправедливыми".

"США призывают власти Белоруссии уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздерживаться от применения силы", - заявил Помпео в Twitter.

The conduct of the August 9 presidential elections in Belarus is deeply concerning. They were not free or fair. The U.S. strongly condemns violence against protesters and the detention of opposition supporters. We support the democratic aspirations of the people of Belarus.