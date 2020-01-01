МВД Беларуси заявило о первом погибшем активисте

Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, отметили в министерстве.

Власти Республики Беларусь официально сообщили о первом погибшем митингующим в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в понедельник, 10 августа.

По ее словам, около 23:00 на столичном проспекте Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. С целью освободить движение на площадь прибыл спецназ.

"В ходе противостояния со спецназом <...> один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - указано в заявлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В то же время, по данным СМИ, люди на собственных автомобилях начали сбивать ОМОНовцев.

Как сообщалось, в Беларуси силовики начали применять жесткие меры в отношении протестующих по всей стране.

В то же время в центре Минска активно задерживали митингующих. В МВД заявили, что обстановка находится под контролем.

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