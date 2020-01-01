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В столице Беларуси нашлась пропавший оппозиционный кандидат

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Представители избирательного штаба Светланы Тихановской не могли связаться с ней более пяти часов.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская вышла на связь. Об этом вечером в понедельник, 10 августа, сообщило агентство Sputnik.

Отмечается, что Тихановская связалась со своим штабом.

"С ней все хорошо", - сообщили представители избирательного штаба.

Напомним, ранее в окружении кандидата Тихановской заявили, что не могут связаться с ней уже более пяти часов после ее посещения здания ЦИК.

Как сообщал Корреспондент.net, в МВД Беларуси заявили о первом погибшем в ходе протестов против выборов президента страны.

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Теги: Беларусь, исчезновение, кандидат в президенты, Минск
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Источник: korrespondent.net

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