В столице Беларуси нашлась пропавший оппозиционный кандидат
Представители избирательного штаба Светланы Тихановской не могли связаться с ней более пяти часов.
Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская вышла на связь. Об этом вечером в понедельник, 10 августа, сообщило агентство Sputnik.
Отмечается, что Тихановская связалась со своим штабом.
"С ней все хорошо", - сообщили представители избирательного штаба.
Напомним, ранее в окружении кандидата Тихановской заявили, что не могут связаться с ней уже более пяти часов после ее посещения здания ЦИК.
Как сообщал Корреспондент.net, в МВД Беларуси заявили о первом погибшем в ходе протестов против выборов президента страны.
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