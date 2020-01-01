В Минске слышны взрывы - СМИ
В Минске на улице Притыцкого, а также в районе универсама Рига прогремели взрывы. Об этом во вторник, 11 августа, сообщили сообщили телеграм-каналы Nexta и Tut.by.
Отмечается, что по всему центру столицы Беларуси слышны взрывы светошумовых гранат, в некоторых местах митингующие начали бросать в ОМОН "коктейли Молотова".
Также сообщается, что активисты Минска и Бреста применили к силовикам фейерверки.
Таким образом, по данным ТАСС, очаги протестов сохраняются в трех районах города - около метро Пушкинская, в районе Парка Горького и площади Бангалор. Активисты также строят баррикады и палят шины.
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Напомним, власти республики заявили об одном погибшем активисте. По данным МВД Беларуси, у мужчины в руке взорвалось неустановленное взрывное устройство.
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