В Минске слышны взрывы - СМИ

Пока очаги протестов в столице Беларуси сохраняются в трех районах города. Активисты применили к силовикам фейерверки и "коктейли Молотова".

В Минске на улице Притыцкого, а также в районе универсама Рига прогремели взрывы. Об этом во вторник, 11 августа, сообщили сообщили телеграм-каналы Nexta и Tut.by.

Отмечается, что по всему центру столицы Беларуси слышны взрывы светошумовых гранат, в некоторых местах митингующие начали бросать в ОМОН "коктейли Молотова".

Также сообщается, что активисты Минска и Бреста применили к силовикам фейерверки.

Таким образом, по данным ТАСС, очаги протестов сохраняются в трех районах города - около метро Пушкинская, в районе Парка Горького и площади Бангалор. Активисты также строят баррикады и палят шины.

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Напомним, власти республики заявили об одном погибшем активисте. По данным МВД Беларуси, у мужчины в руке взорвалось неустановленное взрывное устройство.

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