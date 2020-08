Трамп резко прервал брифинг в Белом доме и ушел - видео

Президент США Дональд Трамп резко прервал пресс-конференцию, не объяснившись. Об этом сообщил журналист Кертис Хаук во вторник, 11 августа, в Twitter.

Так, на видео, опубликованном Хауком, к Трампу во время его речи подошел, вероятно, сотрудник Белого дома, после разговора с которым охрана увела президента из зала.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf

Через некоторое время американский лидер вернулся и сообщил о причине своего ухода - секретная служба открыла огонь по неизвестному у Белого дома и убила его.

#BREAKING: @JohnRobertsFox says someone was shot at 17th and Pennsylvania, which is right at the start of the White House complex. At that intersection is the Smithsonian's Renwick Gallery and the Eisenhower Executive Office Building (known as the EOB) pic.twitter.com/vt5j2BNUBU