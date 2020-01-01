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СМИ сообщают о задержаниях журналистов в Беларуси

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Главред белорусского издания Наша Ніва прислал в редакцию сообщение SOS. Коллеги подозревают, что его задержали.
Пока известно о четырех задержанных журналистах
Пока известно о четырех задержанных журналистах
t.me/tutby_official

Белорусские СМИ сообщают о задержании своих журналистов, пишет телеграм-канал TUT.BY во вторник, 11 августа.

Отмечается, что главный редактор издания Наша Ніва прислал в редакцию сообщение SOS. Коллеги подозревают, что его схватили.

Также о задержании, вероятно, в Минске журналисток Алены Щербинской и Татьяны Белошовой информировало издание Белсат.

В то же время в Бобруйске задержали журналиста Алеся Чигиря и его жену Дануту, сообщают правозащитники.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в столице Беларуси. При этом в МВД страны заявили о первом погибшем во время протестов в республике.

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Теги: Беларусь, протесты, Журналисты, Минск, задержание
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Источник: korrespondent.net

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