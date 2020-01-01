Трамп о Путине: Я пригласил бы его на встречу G7
Президент США Дональд Трамп направил бы приглашение на саммит G7 российскому лидеру Владимиру Путину, заявил он во время брифинга в Белом доме в понедельник, 10 августа.
"Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо", - отметил глава Белого дома.
Также Трамп сообщил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после выборов в США, запланированных на 3 ноября.
"Я больше настроен на то, чтобы сделать это когда-нибудь после выборов", - подчеркнул он.
В то же время президент США заявил журналистам, что РФ и Китай будут не в восторге, если он победит на президентских выборах.
"Китай очень сильно хочет, чтобы мы проиграли. И знаете, кто еще не рад нашей победе? Россия", - добавил Трамп.
По его словам, одной из причин недовольства России Трампом на должности главы Белого дома является газопровод Северный поток-2.
"Я вскрыл ужасное соглашение между Германией и Россией по трубопроводу. Никто даже не знал о существовании трубопровода Северный поток - 2. Никто об этом не знал, никто об этом не говорил", - сказал американский лидер.
Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что его страна выступила против предложения Трампа вернуть Россию в Большую семерку.
Как сообщалось, саммит G7 в текущем году был запланирован на июнь, однако позднее американский президент отложил его до сентября и заявил, что хотел бы провести этот саммит в расширенном формате - при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии.
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