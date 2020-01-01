Трамп о Путине: Я пригласил бы его на встречу G7

Американский лидер считает президента России важным действующим лицом на мировой политической арене.

Президент США Дональд Трамп направил бы приглашение на саммит G7 российскому лидеру Владимиру Путину, заявил он во время брифинга в Белом доме в понедельник, 10 августа.

"Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо", - отметил глава Белого дома.

Также Трамп сообщил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после выборов в США, запланированных на 3 ноября.

"Я больше настроен на то, чтобы сделать это когда-нибудь после выборов", - подчеркнул он.

В то же время президент США заявил журналистам, что РФ и Китай будут не в восторге, если он победит на президентских выборах.

"Китай очень сильно хочет, чтобы мы проиграли. И знаете, кто еще не рад нашей победе? Россия", - добавил Трамп.

По его словам, одной из причин недовольства России Трампом на должности главы Белого дома является газопровод Северный поток-2.

"Я вскрыл ужасное соглашение между Германией и Россией по трубопроводу. Никто даже не знал о существовании трубопровода Северный поток - 2. Никто об этом не знал, никто об этом не говорил", - сказал американский лидер.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что его страна выступила против предложения Трампа вернуть Россию в Большую семерку.

Как сообщалось, саммит G7 в текущем году был запланирован на июнь, однако позднее американский президент отложил его до сентября и заявил, что хотел бы провести этот саммит в расширенном формате - при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии.

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