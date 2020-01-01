После семичасовых противостояний спецподразделения МВД начали покидать центр столицы республики.

Протестующие разошлись по домам с чувством победы sputnik.by

В столице Беларуси, а также в ряде городов страны утихли акции протеста, начатые накануне вечером. Об этом во вторник, 11 августа, сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска. Одной из последних точек противостояния стал район Кунцевщина, где активисты возвели баррикады из бетонных свай и металлической арматуры, перекрыв проспект Притыцкого.

Вскоре после этого митингующие начали расходиться по домам, а спецподразделения МВД сняли оцепление в центре столицы, указано в сообщении.

По данным агентства Sputnik, пострадавших в ходе протестов в Минске доставляют в больницы, однако медики отказываются называть число поступивших и озвучивать их диагноз.

Cмотрите фотогалерею: В Беларуси утихли протесты

Как сообщал телеграм-канал NEXTA, силовики проявили необычайную жестокость по отношению к протестующим.













Также сообщалось, что ОМОНовцев давили автомобилями.



В то же время было опубликовано видео, на котором правоохранитель в Минске снял шлем и отказался участвовать в разгоне людей. Очевидцы назвали его героем.







Также, по данным СМИ, в Бресте раненому в живот резиновой пулей сотрудник ГАИ оказал первую помощь, после чего подсказал людям, как безопасно пройти домой.



На вопрос, почему он помог, сотрудник правоохранительных органов ответил: "Я же давал присягу".



Напомним, вечером 10 августа Беларусь накрыла Напомним, вечером 10 августа Беларусь накрыла очередная волна протестов несогласных с результатами выборов президента.

При этом противостояния в Минске сопровождались взрывами

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