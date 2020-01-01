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В Беларуси утихли протесты

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После семичасовых противостояний спецподразделения МВД начали покидать центр столицы республики.
Протестующие разошлись по домам с чувством победы
Протестующие разошлись по домам с чувством победы
sputnik.by

В столице Беларуси, а также в ряде городов страны утихли акции протеста, начатые накануне вечером. Об этом во вторник, 11 августа, сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска. Одной из последних точек противостояния стал район Кунцевщина, где активисты возвели баррикады из бетонных свай и металлической арматуры, перекрыв проспект Притыцкого.

Вскоре после этого митингующие начали расходиться по домам, а спецподразделения МВД сняли оцепление в центре столицы, указано в сообщении.

По данным агентства Sputnik, пострадавших в ходе протестов в Минске доставляют в больницы, однако медики отказываются называть число поступивших и озвучивать их диагноз.

Cмотрите фотогалерею: В Беларуси утихли протесты

 
Как сообщал телеграм-канал NEXTA, силовики проявили необычайную жестокость по отношению к протестующим.
 



 
 
Также сообщалось, что ОМОНовцев давили автомобилями.
 

В то же время было опубликовано видео, на котором правоохранитель в Минске снял шлем и отказался участвовать в разгоне людей. Очевидцы назвали его героем.


Также, по данным СМИ, в Бресте раненому в живот резиновой пулей сотрудник ГАИ оказал первую помощь, после чего подсказал людям, как безопасно пройти домой.

На вопрос, почему он помог, сотрудник правоохранительных органов ответил: "Я же давал присягу".
 

Напомним, вечером 10 августа Беларусь накрыла очередная волна протестов несогласных с результатами выборов президента.
 
При этом противостояния в Минске сопровождались взрывами.

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Теги: Беларусь, протесты, видео, фото, силовики, Минск, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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