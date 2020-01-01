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Канада предоставит Ливану $18,7 млн помощи

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Официальная Оттава уже выделила Бейруту более 3,7 миллиона долларов на восстановление страны после мощного взрыва.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Канада направит Ливану 18,7 миллиона долларов помощи для ликвидации последствий взрыва в порту столицы страны Бейруте. Об этом в понедельник, 10 августа, в официальном заявлении сообщил премьер-министра Канады Джастин Трюдо.

"Вместе мы сможем помочь народу Ливана в его работе по восстановлению", - отметил Трюдо.

Также он напомнил, что Канада уже предоставила пострадавшей стране более 3,7 миллиона долларов. Таким образом, официальная Оттава всего выделила Ливану около 22,5 миллиона долларов.

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Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Погибли более 150 человек, еще 60 пропали без вести.

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Теги: Ливан, деньги, Канада, помощь, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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