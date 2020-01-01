Канада предоставит Ливану $18,7 млн помощи

Официальная Оттава уже выделила Бейруту более 3,7 миллиона долларов на восстановление страны после мощного взрыва.

Канада направит Ливану 18,7 миллиона долларов помощи для ликвидации последствий взрыва в порту столицы страны Бейруте. Об этом в понедельник, 10 августа, в официальном заявлении сообщил премьер-министра Канады Джастин Трюдо.

"Вместе мы сможем помочь народу Ливана в его работе по восстановлению", - отметил Трюдо.

Также он напомнил, что Канада уже предоставила пострадавшей стране более 3,7 миллиона долларов. Таким образом, официальная Оттава всего выделила Ливану около 22,5 миллиона долларов.

Международные доноры собрали 253 млн евро помощи Бейруту

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Погибли более 150 человек, еще 60 пропали без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet