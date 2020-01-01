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Джо Байден отреагировал на протесты в Беларуси

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Кандидат в президенты США поддержал протестующих и призвал Александра Лукашенко воздержаться от насилия.
Кандидат в президенты США Джозеф Байден
Кандидат в президенты США Джозеф Байден

Главный соперник действующего президента США на предстоящих выборах Джо Байден прокомментировал выборы в Беларуси и последующие протесты в стране. Об этом говорится в заявлении чиновника, опубликованном во вторник, 11 августа.

"После систематических репрессий режима Александра Лукашенко в течение последних 26 лет народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны", - заявил кандидат в президенты.

Также он отметил, что все происходящее на выборах и после них не соответствует поступкам политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах.

Байден поддержал протестующих и призвал президента республики Александра Лукашенко воздержаться от насилия.

"Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия", - заявил американский политик.

В Беларуси утихли протесты

Ранее на события в Беларуси после выборов отреагировали главы МИД Украины, Литвы и Польши.

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Теги: США, Беларусь, Лукашенко, протесты, Байден, Минск
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Источник: korrespondent.net

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