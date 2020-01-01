При стрельбе у Белого дома ранены двое людей

Мужчина, открывший огонь, а также сотрудник службы секретной охраны получили ранения в ходе перестрелки у резиденции президента США.

В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США, которая занимается охраной американского руководства. Никто из охраняемых лиц не подвергся опасности, говорится в обнародованном во вторник, 11 августа сообщении спецслужбы в Twitter.

"Секретная служба подтверждает, что на углу семнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника. Расследование продолжается. Мужчина и сотрудник службы госпитализированы. Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома не получил повреждений".

Напомним, в понедельник, президент США Дональд Трамп внезапно прервал пресс-конференцию. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны. После возвращения Трамп сообщил журналистам об инциденте, который произошел за пределами комплекса.

Ранее американские СМИ сообщали, что сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома.

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