Словакия выслала трех сотрудников посольства России

Их подозревают в шпионаже под дипломатическим прикрытием и неправомерным использовании виз. Россия пообещала аналогичный ответ.

Власти Словакии выслали трех сотрудников посольства России из-за подозрения в шпионаже. Об этом вечером в понедельник, 10 августа, сообщает Dennik со ссылкой на пресс-секретаря МИД Словакии Юрия Томаго.

"Я не могу назвать имена сотрудников российской дипломатической миссии, но в то же время подтверждаю, что принято решение о высылке трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии", - заявил он.

По словам Томаго, деятельность российских чиновников противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. При этом в МИД страны заявляют о желании в дальнейшем развивать отношения с Россией.

"Подчеркну, мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Россией. Однако деятельность российских дипломатов в Словакии должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических сношениях и обычным принципам", - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, россиян обвиняют в неправомерном использовании словацких виз в консульстве Словакии в Петербурге, в связи с чем было совершено серьезное преступление на территории Германии.

"Словакия выслала трех российских дипломатов за злоупотребления нашими визами при убийстве чеченского искателя убежища в Берлине", - уточняет издание.

В свою очередь в российском МИД пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов из Словакии.

Напомним, год назад в центре Берлина велосипедист застрелил чеченца. а в начале декабря Германия выслала двух российских дипломатов. Сотрудников посольства РФ объявили персонами нон грата из-за недостаточного сотрудничества РФ в расследовании убийства. Россия в ответ выслала двух немецких дипломатов.

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