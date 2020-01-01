Google создал карту протестов в Минске, а Telegram включил "антицензуру"

Интернет-компании отреагировали на события в Беларуси, где начались масштабные народные протесты.

В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps.

На карте отмечены пункты помощи протестующим, закрытые для входа станции метро, а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

Тем временем мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры на территории Беларуси. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Twitter.

"Мы включили наши инструменты против цензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабилен", - написал Дуров, отметив, что иногда интернет в стране полностью отключается.

Напомним, вечером 10 августа Беларусь накрыла очередная волна протестов несогласных с результатами выборов президента.

При этом противостояния в Минске сопровождались взрывами

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