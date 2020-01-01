Число случаев COVID-19 в мире превысило 20,2 млн

За прошедшие сутки в мире зафиксировали 216 389 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 4 558 пациентов.

Количество людей, заразившихся COVID-19 в мире превысило 20,2 миллиона. Об этом по состоянию на утро 11 августа, свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Из 20 254 685 случаев COVID-19 738 930 - летальные, 13 118 618 человек выздоровели. 1% или 64 538 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Всего коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

За прошедшие сутки в мире зафиксировали 216 389 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 4 558 пациентов.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (5 251 446), Бразилия (3 057 470), Индия (2 267 153) и Россия (892 654).

Напомним, в ВОЗ заявили, что на вакцины от COVID-19 требуется больше $100 млрд.

А в Украине накануне заявили о смене стратегии по коронавирусу. Будут увеличивать тестирование, контроль за карантином и отслеживание контактных лиц.

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