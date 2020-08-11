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В Беларуси анонсирована масштабная забастовка

Комментариев: 5
Инициаторы выдвинули три требования, среди которых - объявление Тихановской президентом и освобождение политзаключенных.
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси

Во вторник, 11 августа, в Беларуси запланирована крупная забастовка, которую инициировали участники акций протеста. Об этом сообщил Telegram-канал Nexta и другие источники.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка - это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", - говорится в сообщении.

Инициаторы забастовки выдвинули три требования:

  • Признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь
  • Освобождение всех политических заключенных
  • Проведения новых честных выборов.

Отмечается, что забастовка - это законный и прописанный в Конституции вид протеста, поэтому задержать за него не могут, а "уволить всех невозможно".

Участников протеста призывают делиться фотографиями бастующих коллективов. "Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!", - призвали организаторы.

Они также отметили, что согласно опросу, проведенному на Telegram-канале, более 2/3 белорусов готовы не выйти на свои рабочие места.

Как сообщалось, накануне забастовку объявили работники Белорусского металлургического завода.

Напомним, вечером 10 августа Беларусь накрыла очередная волна протестов несогласных с результатами выборов президента.

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Теги: Забастовки, Беларусь, протесты, забастовка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Мыкола    11.08.2020, 10:13
Оценка:  -23
Мыкола
Давайте, давайте бастуйте ! Окажетесь в таком же дерьме, как и Украина ! И хозяева на ваше государственное добро вмиг найдутся . И указания будете получать как жить и что делать не следует.А уж за тарифы на ЖКХ тут и говорить нечего : здерут так, что и на бульбу у вас денег не останется!
НочьБобра    11.08.2020, 09:41
Оценка:  +2
НочьБобра
Предприятия в Беларуси прекращают свою работу еще с понедельника. На некоторые заводы вводят ОМОН вместе с автозаками. Наверное будут людей дубинками принуждать к героическому труду Например ОМОН замечен на страйкующем меиалургическом комбинате, на белхиме и тд.
thebestdraw    11.08.2020, 09:41
Оценка:  +1
thebestdraw
домохозяйку президентом ))) они там вообще с ума посходили. Найдите нормального кандидата...
НочьБобра    11.08.2020, 09:43
Оценка:  +2
НочьБобра
Колхозник (лечившийся в дурке по молодости) это нормальный кандидат ? За Тихонович проголосовали 80% избирателей по всей стране. Это по данным независимых экзитполов.
BARAKUDA6969    11.08.2020, 09:56
Оценка:  +3
BARAKUDA6969
Они просто не терпилы, как вы в РФ, и уж лучше пропость с домохозяйкой чем диктатура со старым хуем
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