Тихановская покинула Беларусь
Соперница Лукашенко уехала в Литву, где, по словам главы МИД страны, находится в безопасности.
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус на своей странице в Twitter.
Министр написал, что Тихановская в безопасности.
"Она в Литве", - добавил он.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.
Перед этим в КГБ Беларуси заявили о возможном готовящемся покушении на Тихановскую.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент