Соперница Лукашенко уехала в Литву, где, по словам главы МИД страны, находится в безопасности.

Тихановская уже в Литве

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус на своей странице в Twitter.

Министр написал, что Тихановская в безопасности.

"Она в Литве", - добавил он.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

Перед этим в КГБ Беларуси заявили о возможном готовящемся покушении на Тихановскую.

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