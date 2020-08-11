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Тихановская покинула Беларусь

Комментариев: 2
Соперница Лукашенко уехала в Литву, где, по словам главы МИД страны, находится в безопасности.
Тихановская уже в Литве
Тихановская уже в Литве

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус на своей странице в Twitter.

Министр написал, что Тихановская в безопасности.

"Она в Литве", - добавил он.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

Перед этим в КГБ Беларуси заявили о возможном готовящемся покушении на Тихановскую.

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Теги: Беларусь, протесты, Литва, кандидат, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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hope55    11.08.2020, 10:26
Оценка:  0
hope55
оце так лідерка! Ви там воюйте, а я пересиджу і така пуxнаста повернусь і відразу в крісло. А кулю в лоб? Нє? Чужими руками краще жар загрібать
Путин-Xyйло    11.08.2020, 10:04
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Чего удивляться что уехала. Странно только что не нарасию.
НочьБобра    11.08.2020, 10:14
Оценка:  +1
НочьБобра
С на россией у нее несколько странные отношения. Горячей любви с мордором там нет. Есть совковые метастазы, но этим большинство белорусов страдает пока. Со временем это пройдет.
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