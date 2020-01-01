Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Литвы призывает ввести жесткие санкции против Беларуси

Комментариев: 0
Гитанас Науседа выступил с резкой критикой своего белорусского коллеги и пообещал разрыв отношений двух стран, если репрессии внутри Беларуси будут продолжаться.
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз должен обсудить санкции против Беларуси в ответ на репрессии оппозиционеров. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает Delfi.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент в интервью изданию.

Он отметил, что сейчас дело приняло куда более серьезный оборот.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.

Науседа отметил, что сотрудничество Литвы с властями Беларуси будет зависеть от ситуации с правами человека.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - резюмировал Науседа перспективу отношений двух стран.

Напомним, накануне утром президенты Польши и Литвы сделали заявление по выборам в Беларуси, призвав власть воздержаться от насилия.

Также вчера Берлин поддержал идею о санкциях против Беларуси.

А сегодня глава МИД Литвы заявил, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская находится на территории Литвы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, Литва, Репрессии, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь