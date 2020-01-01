Президент Литвы призывает ввести жесткие санкции против Беларуси

Гитанас Науседа выступил с резкой критикой своего белорусского коллеги и пообещал разрыв отношений двух стран, если репрессии внутри Беларуси будут продолжаться.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз должен обсудить санкции против Беларуси в ответ на репрессии оппозиционеров. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает Delfi.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент в интервью изданию.

Он отметил, что сейчас дело приняло куда более серьезный оборот.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.

Науседа отметил, что сотрудничество Литвы с властями Беларуси будет зависеть от ситуации с правами человека.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - резюмировал Науседа перспективу отношений двух стран.

Напомним, накануне утром президенты Польши и Литвы сделали заявление по выборам в Беларуси, призвав власть воздержаться от насилия.

Также вчера Берлин поддержал идею о санкциях против Беларуси.

А сегодня глава МИД Литвы заявил, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская находится на территории Литвы.

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