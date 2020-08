В Средиземном море спасли еще 160 мигрантов из Ливии

Людей спасла ливийская береговая охрана и вернула обратно на берег. С начала года ливийские спасатели помогли 7 тысячам людей безопасно вернуться на берег.

В Ливии береговая охрана спасла 160 мигрантов в Средиземном море и безопасно доставила их на берег. Об этом сообщает пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафи Мсехли в Twitter во вторник, 11 августа.

"Около 85 мигрантов были только что возвращены в Ливию береговой охраной. Среди них было шесть женщин. Еще 75 мигрантов были перехвачены и возвращены минувшей ночью в Зуари", - написала Мсехли.

По ее словам, ООН не считает Ливию безопасным портом прибытия и отправления для мигрантов. Всего с начала 2020 года ливийская береговая охрана спасла более 7 тысяч мигрантов.

Some 85 migrants were just returned to #Libya by the coast guard.



Among them were six women.



Another 75 migrants were intercepted and returned last night to Zwara.



Not a port of safety. pic.twitter.com/AjsI38jiCS — Safa Msehli (@msehlisafa) August 10, 2020

Напомним, что ранее в Турции утонули десятки беженцев. По оценкам полиции, в лодке, которая пошла на дно во время шторма, находилось от 55 до 60 мигрантов.

Также сообщалось, что возле побережья Туниса разбилось судно с мигрантами. Всего на судне, направлявшемся в сторону Италии, было 53 человека.

