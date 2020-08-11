В Минске задержанные лежат "штабелями" на земле в отделении милиции
Опубликовано видео внутреннего двора одного из отделений милиции Минска, переполненного лежащими задержанными участниками акций протеста. Видео опубликовано в Телеграм-канале Nexta live.
"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей?", - говорится в подписи к видео.
На кадрах ролика видно, что задержанные лежат на земле. На записи слышно, как разговаривают между собой две женщины, которые сняли видео.
Напомним, вечером 10 августа в Беларуси продолжились протесты несогласных с результатами выборов президента.
Противостояния в Минске сопровождались взрывами. Силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска.
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