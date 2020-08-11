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В Минске задержанные лежат "штабелями" на земле в отделении милиции

Комментариев: 2
Очевидцы из окна квартиры сняли на видео внутренний двор одного из отделений минской милиции, где задержанных уложили на землю.

Опубликовано видео внутреннего двора одного из отделений милиции Минска, переполненного лежащими задержанными участниками акций протеста. Видео опубликовано в Телеграм-канале Nexta live.

"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей?", - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, что задержанные лежат на земле. На записи слышно, как разговаривают между собой две женщины, которые сняли видео.

Напомним, вечером 10 августа в Беларуси продолжились протесты несогласных с результатами выборов президента.

Противостояния в Минске сопровождались взрывами. Силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска.

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Теги: Беларусь, протесты, милиция, видео, Минск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    11.08.2020, 11:48
Оценка:  0
Vixerunt
НКВД
НочьБобра    11.08.2020, 10:59
Оценка:  +2
НочьБобра
Вот где настоящий фашизм.
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