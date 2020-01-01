Тихановскую из Беларуси вывезли власти - штаб

Доверенное лицо Светланы Тихановской сообщила, что та была вынуждена покинуть страну и рассказала о дальнейших действиях команды.

Кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую вывезли из страны власти. Об этом во вторник, 11 августа, рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, передает TUT.BY.

По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, которую задержали накануне выборов.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - сказала Ковалькова.

Она отметила, что сейчас у оппозиции две задачи: защитить выбор и остановить кровопролитие.

"Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами", - сказала доверенное лицо Тихановской.

Она также сказала, что оппозиция призывает все демократические силы и сторонников перемен объединяться. По ее словам, сегодня будут проводиться экстренные консультации, в ходе которых будут договариваться о совместных действиях.

Также TUT.BY сообщает, что Пограничный комитет подтвердил выезд Светланы Тихановской из Беларуси.

По данным пограничников, она оформила выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска Котловка в 3.30 11 августа.

Напомним, сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

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