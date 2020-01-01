Власти Ливана знали об опасных грузах в порту Бейрута - СМИ

Комиссия еще в июле направила премьеру и президенту страны сообщения о взрывоопасных веществах, хранящихся в гавани, пишет Reuters.

В июле руководство Ливана предупредили о наличии опасных грузов в порту Бейрута кадр из видео

Президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Ливана Хасан Диаб еще в июле получили информацию от служб безопасности страны о том, что в морском порту Бейрута есть взрывоопасные грузы. Об этом со ссылкой на источник в ливанских силовых структурах сообщает Reuters во вторник, 11 августа.

Власти были предупреждены, что 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которые хранились на территории порта, несут угрозу безопасности ливанской столицы.

Кроме того, по словам источника агентства, президенту и премьеру 20 июля было направлено письмо с выводами комиссии, занимавшейся в январе вопросом хранения взрывоопасных веществ на складах столичной гавани. В документе говорилось, что опасные грузы необходимо вывезти из порта.

"Существовала опасность, что если эти вещества кто-то украдет, то их могут использовать при террористической атаке", - говорит собеседник Reuters.

Напомним, что ранее в Бейруте протестующие попытались поджечь здание парламента. Участники антиправительственной акции протеста перекрыли движение в центре столицы и захватили здание Минтранса.

Затем в Ливане один за другим начали увольняться министры. Министр юстиции Ливана Мари Клод Наджм призвала провести досрочные выборы в стране и обратилась к остальным членам правительства с предложением последовать ее примеру.

Накануне стало известно, что правительство Ливана уходит в отставку. Кабинет министров решил сложить полномочия после массовых протестов.

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