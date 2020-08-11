Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Покинувшая Беларусь Тихановская записала обращение

Комментариев: 11
Женщина заявила, что оказалась перед крайне сложным выбором и подчеркнула, что "дети - самое важное, что есть в жизни".
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что приняла сложное решение. Видео было обнародовано Telegtam-каналом TUT.BY. 

Женщина рассказала, что оказалась перед очень тяжелым выбором и самостоятельно приняла решение. Она подчеркнула, что ни штаб, ни ее муж, ни друзья не влияли на это решение. Однако, что это за решение, Тихановская не уточнила.

"Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала Тихановская.

Она завершила свое обращение призывом беречь себя и заявлением о том, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни".

Напомним, в июле Тихановская была вынуждена вывезти детей из страны.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь. Сегодня стало известно, что Тихановская находится в Литве, а в ее штабе сообщили, что туда ее вывезли власти Беларуси.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Беларусь, видео, кандидат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    11.08.2020, 13:22
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Режим такой, что за детей страшно. И не только за детей...
alex-zol    11.08.2020, 12:23
Оценка:  -26
alex-zol
А что ж это, "мать нации" только о себе думает? там сторонииков убивают, а она в кусты!
Впрочем, ничего нового))))))
Евгенич    11.08.2020, 12:29
Оценка:  +3
Евгенич
1.Очевидно, таракан опустился до банального киднепинга, и шантажирует здоровьем (возможно жизнью) детей. Что только подтверждает его гнилуюсущность.
2. Даже в случае ухода Тихоновской со сцены (а она и так была не более, чем символом), остановить раскрученный маховик, не получится.
Ser7    11.08.2020, 12:30
Оценка:  +6
Ser7
Сколько-то часов с местным КГБ убедили ее.
Муж уже в тюрьме.
Детей надо было раньше со страны вывозить...
tamarakoren    11.08.2020, 13:10
Оценка:  +2
tamarakoren
алекс 7 )) Тихановской нет ,а народ есть и протесты есть . Нет требования по отношению к Тихановской. Есть требование к сменяемости власти демократическим путём. Но тот, кто этого не понял, тот жуёт дальше свою жвачку по рогозинской методичке.
Евгенич    11.08.2020, 12:30
Оценка:  +1
Евгенич
Люди не за Тихоновскую выходят на улицу, а за свои права и свою свободу! Таракану этого не понять
Alexey_7    11.08.2020, 12:56
Оценка:  -5
Alexey_7
За кого выходить-то??? Она обычный филолог-бизнесмен, ничего не понимающий в политике... Если хотят погубить страну, пускай выходят...
Колишній-східняк    11.08.2020, 13:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
Alexey_7 - президентами не становятся, президентами рождаются. Так?
Саша    11.08.2020, 12:15
Оценка:  0
Саша
була ніким, ні де не працювала...ну от і весь спектакль. когось бьють а хтось за кордоном.
Саша    11.08.2020, 12:15
Оценка:  -1
Саша
була ніким, ні де не працювала...ну от і весь спектакль. когось бьють а хтось за кордоном.
tamarakoren    11.08.2020, 12:09
Оценка:  +1
tamarakoren
Власть пошла на шантаж. Муж уже в руках КГБ . Киднеппинг? Очевидно ещё и подписку взяли , о добровольном отказе продолжать участие в любых политических противодействиях,по отношению к существующей власти. 3 часа противостояла...Ну а Жыве Беларусь! Жыве вечна!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь