Покинувшая Беларусь Тихановская записала обращение

Женщина заявила, что оказалась перед крайне сложным выбором и подчеркнула, что "дети - самое важное, что есть в жизни".

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что приняла сложное решение. Видео было обнародовано Telegtam-каналом TUT.BY.

Женщина рассказала, что оказалась перед очень тяжелым выбором и самостоятельно приняла решение. Она подчеркнула, что ни штаб, ни ее муж, ни друзья не влияли на это решение. Однако, что это за решение, Тихановская не уточнила.

"Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала Тихановская.

Она завершила свое обращение призывом беречь себя и заявлением о том, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни".

Напомним, в июле Тихановская была вынуждена вывезти детей из страны.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь. Сегодня стало известно, что Тихановская находится в Литве, а в ее штабе сообщили, что туда ее вывезли власти Беларуси.

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