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Путин объявил о создании вакцины от коронавируса

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В России зарегистрировали первую в мире вакцину от заболевания, вызвавшего пандемию в мире, говорит президент РФ.
Вакцину испытала на себе одна из дочерей Путина
Вакцину испытала на себе одна из дочерей Путина

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом он сказал открывая совещание с членами правительства, пишет ТАСС.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал президент РФ.

Путин надеется, что в мире со временем появится много вакцин от коронавируса.

По его словам, массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время.

Российский президент также заявил, что вакцину испытала на себе одна из его дочерей.

По его словам, после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что у многих людей, которые сделали вакцину, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры, "все проходит так, как будто ничего и не делали".

Путин попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом. "Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил российский президент.

По словам Мурашко, вакцина от коронавируса центра им. Гамалеи разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин. Она показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.

"У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что первыми вакцинировать предлагается медиков и учителей.

Ранее Корреспондент.net рассказал о пяти перспективных вакцинах против коронавирусной инфекции.

 

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Теги: Россия, Путин, вакцина, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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hjgffrter    11.08.2020, 13:16
Оценка:  -25
hjgffrter
Эта фсьо нипрафта!))))))))))))))
WTF2wtf    11.08.2020, 13:17
Оценка:  +1
WTF2wtf
Угу, как ихтамнет, как съеденные снегири, танки из шахт ...
Lyonya-Space    11.08.2020, 12:23
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Сомневаюсь, что раша 1-й смогла это сделать за такой промежуток времени. Если вакцина действительно действенная, то у меня есть предположение: этот вирус создан в раше, создавался не за 1 год, ну и естественно параллельно разрабатывали вакцину. А в Китай подкинули сразу после инспекции американцами
Lyonya-Space    11.08.2020, 12:24
Оценка:  +2
Lyonya-Space
.... лабораторий, чтобы попытаться столкнуть лбами Китай и США.
Зная, какая подлая раша - думаю эта версия имеет право на жизнь.
МаксимУм    11.08.2020, 12:16
Оценка:  +4
МаксимУм
Гиперзвуковая?
WTF2wtf    11.08.2020, 12:56
Оценка:  +3
WTF2wtf
Угу, с ядерным движком на танке из шахты ...
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