Известная российская певица впала в кому

Популярная в 80-х годах исполнительница впала в кому после травмы головы. Ее состояние тяжелое. Правоохранители разыскивают ее супруга, с которым артистка несколько суток употребляла алкоголь и не выходила на связь.

Российская певица Валентина Легкоступова была обнаружена в своей квартире в Москве с пробитой головой. Ее доставили в больницу и экстренно прооперировали. По словам медиков, состояние звезды 80-х крайне тяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 54-летняя исполнительница хита Ягода-малина со своим третьим супругом Юрием Фирсовым несколько суток употребляли алкогольные напитки. Отмечается, что певица не выходила на связь с дочерью и сыном с 23 июля.

Обеспокоенная дочь обнаружила артистку в квартире. Легкоступова была в состоянии алкогольного опьянения, на ее теле были синяки, а голова пробита. В помещении также был супруг певицы.

Дочь вызвала карету скорой помощи и медики отвезли пострадавшую в наркологическую клинику. Через несколько часов знаменитость начала жаловаться на головные боли, а потом впала в кому. Ее перевели в другую больницу, где врачи сделали артистке трепанацию черепа и откачали гематому.

Сейчас медики пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.

Как утверждают СМИ, Фирсов тоже был пьян и вместе с женой отправился в клинику. Спустя время он скрылся.

Напомним, что певице из РФ Наталье Ионовой запретили въезд в Украину.

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