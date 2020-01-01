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Страховщики оценили ущерб от взрыва в Бейруте

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Страховщики оценивают ущерб от взрыва в порту Бейрута в три миллиарда долларов - впятеро ниже, чем власти.
Взрыв в порту Бейрута был мощнее, чем в Тяньцзине, но не "дороже"
Взрыв в порту Бейрута был мощнее, чем в Тяньцзине, но не "дороже"
twitter.com/PsychologyDoc

Ущерб от взрыва в Бейруте сопоставим с ущербом от взрыва в китайском Тяньцзине в 2015 году и составляет примерно $3 млрд. Предварительную оценку ущерба страховыми компании сообщает Splash.

Хотя взрыв в Бейруте был мощнее, в Тяньцзине были уничтожены более дорогостоящие грузы, включая тысячи автомобилей.

Отмечается, что сумма страховых претензий по итогам взрыва в Тяньцзинь была до сегодняшнего дня самой крупной в истории страхования портов в условиях мирного времени.

Отметим, власти Бейрута предварительно оценивают ущерб от взрыва в порту в 15 миллиардов долларов.

Как сообщалось, на фоне политического кризиса после взрыва, унесшего жизни полторы сотни человек, и нанесшего сильный урон городу и экономике страны, правительство Ливана подало в отставку.

В китайском городе Тяньцзинь12 августа 2015 года прогремели два взрыва общей мощностью 24 тонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 114 человек, 70 человек пропали без вести, еще 698 человек оказались в больницах.
 
 

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Теги: Ливан, страхование, взрыв, порт, ущерб, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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