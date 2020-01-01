Страховщики оценили ущерб от взрыва в Бейруте

Ущерб от взрыва в Бейруте сопоставим с ущербом от взрыва в китайском Тяньцзине в 2015 году и составляет примерно $3 млрд. Предварительную оценку ущерба страховыми компании сообщает Splash .

Хотя взрыв в Бейруте был мощнее, в Тяньцзине были уничтожены более дорогостоящие грузы, включая тысячи автомобилей.

Отмечается, что сумма страховых претензий по итогам взрыва в Тяньцзинь была до сегодняшнего дня самой крупной в истории страхования портов в условиях мирного времени.

Отметим, власти Бейрута предварительно оценивают ущерб от взрыва в порту в 15 миллиардов долларов.

Как сообщалось, на фоне политического кризиса после взрыва, унесшего жизни полторы сотни человек, и нанесшего сильный урон городу и экономике страны, правительство Ливана подало в отставку.