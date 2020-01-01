Глава КНР призвал граждан экономить еду

Председатель КНР хочет взрастить у граждан привычку экономить и сделать так, чтобы общество считало расточительство постыдным.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал сограждан быть экономными в вопросе потребления еды. Об этом сообщило 11 августа агентство Синьхуа.

"Несмотря на то, что год за годом мы собираем (крупные) урожаи зерна, по-прежнему необходимо с сознательностью относиться к продовольственной безопасности", - отметил китайский лидер, назвав привычку к расточительству в пище "печальной и шокирующей".

Еще председатель Китая подчеркнул необходимость усиления законодательной базы и надзора, принятия эффективных мер, а также создания долгосрочного механизма для эффективной борьбы с растратой продовольствия.

"Необходимо укрепить разъяснительную деятельность и (меры) по просвещению (граждан), а также взрастить привычку экономить и сделать так, чтобы общество считало расточительство постыдным и гордилось бережливостью", - сказал Си Цзиньпин.

Отмечается, что глава КНР неоднократно призывал население к экономности в потреблении пищи, а также резко выступал против растраты продуктов питания.

Также ранее Корреспондент писал, что в первом квартале 2020 год а китайский ВВП рухнул на 6,8% в годовом выражении.

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