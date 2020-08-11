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"Мусорный остров" в Тихом океане достиг размеров Франции

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Всего в океане имеется пять огромнейших "мусорных островов". Самый большой из них по размеру обогнал штат Техас в США.
В основном мусорные острова состоят из пластика
В основном мусорные острова состоят из пластика
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Самый большой "мусорный остров" на планете, который образовался в Тихом океане, сейчас достиг размера Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внука Жак-Ива Кусто, исследователя и защитника океана Филиппа Кусто.

По словам ученого, на планете посреди океана имеется пять "мусорных островов" и все они огромных размеров.

"Они образовались из-за особенностей океанических течений... Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой "мусорный остров" расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции", - заявил исследователь.

Скопления мусора в основном состоят из пластика, который попадает в океан из рек.

Ранее сообщалось, что в Минэкологии подсчитали свалки в Украине.

Также Korrespondent.net писал, что в Азии найдена "худшая работа в мире". Это чистильщики рек и каналов в Бангладеш. Люди работают по пояс в воде с мусором.
 

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Теги: океан, Франция, мусор, остров, Тихий океан, отходы, размер
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Источник: korrespondent.net

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