"Мусорный остров" в Тихом океане достиг размеров Франции

Всего в океане имеется пять огромнейших "мусорных островов". Самый большой из них по размеру обогнал штат Техас в США.

Самый большой "мусорный остров" на планете, который образовался в Тихом океане, сейчас достиг размера Франции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внука Жак-Ива Кусто, исследователя и защитника океана Филиппа Кусто.

По словам ученого, на планете посреди океана имеется пять "мусорных островов" и все они огромных размеров.

"Они образовались из-за особенностей океанических течений... Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой "мусорный остров" расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции", - заявил исследователь.

Скопления мусора в основном состоят из пластика, который попадает в океан из рек.

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