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В Беларуси третьи сутки отсутствует интернет

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Также пользователи из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by.
Граждане жалуются на проблемы с интернетом
Граждане жалуются на проблемы с интернетом
Getty Images
 
В Беларуси уже третьи сутки  пользователи интернета жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам. Об этом сообщает Onliner.
 
Кроме того, пользователи из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by. Официальные власти называют причиной кибератаки, правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.
 
Кроме соцсетей и мессенджеров, одними из первых стали недоступны крупнейшие белорусские медиа Наша Нива (Nn.by), Тут Бай (Tut.by) и AFN (Afn.by).
 
Отметим, владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер включил инструменты для антицензуры в Беларуси, чтобы им могли свободно пользоваться в стране. Сейчас главным источником информации о событиях в Беларуси являются Telegram-каналы изданий NЕХТА, Наша Нива.
 
Напомним, президент Александр Лукашенко говорит, что интернет в Беларуси блокируют "из-за границы".
 
Пользователи начали жаловаться на проблемы с интернетом еще в день президентских выборов, 9 августа.

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Теги: интернет, Беларусь, кибербезопасность
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Источник: korrespondent.net

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