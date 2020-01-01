Российская вакцина от COVID-19: подробности

"Спутник-1 активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V", - говорится в объяснении названия.

Российская вакцина от коронавируса, которая получила название "Спутник V", поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств РФ.

Вакцина будет доступна в двух формах - жидкой и лиофилизированной.

Как сообщает Минздрав РФ, вакцина позволяет сформировать длительный иммунитет.

"Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что зарегистрированный 11 августа препарат - Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека.

"Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня о регистрации вакцины от коронавируса заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, вакцину испытала на себе одна из его дочерей.

Ранее Корреспондент.net рассказал о пяти перспективных вакцинах против коронавирусной инфекции.