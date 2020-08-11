Тихановская призвала прекратить протесты

Женщина записала уже второе видеообращение за день. На этот раз она призвала протестующих не противостоять милиции и не выходить площади.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты.

В видеоролике женщина зачитывает текст, в котором призывает не противостоять милиции.

"Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", - сказала Тихановская.

Она также поблагодарила соотечественников, которые поддержали ее на выборах и призвала их беречь себя и своих близких.

Напомним, утром стало известно, что Тихановская выехала из Беларуси в Литву и записала видеообращение, в котором сказала, что оказалась перед очень сложным выбором, и что "дети - это самое важное, что есть в жизни". В ее штабе сообщили, что у Тихановской не было выбора, а в Литву ее вывезли власти Беларуси.

Накануне штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet