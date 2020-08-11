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Тихановская призвала прекратить протесты

Комментариев: 3
Женщина записала уже второе видеообращение за день. На этот раз она призвала протестующих не противостоять милиции и не выходить площади.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты.

В видеоролике женщина зачитывает текст, в котором призывает не противостоять милиции.

"Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", - сказала Тихановская.

Она также поблагодарила соотечественников, которые поддержали ее на выборах и призвала их беречь себя и своих близких.

Напомним, утром стало известно, что Тихановская выехала из Беларуси в Литву и записала видеообращение, в котором сказала, что оказалась перед очень сложным выбором, и что "дети - это самое важное, что есть в жизни". В ее штабе сообщили, что у Тихановской не было выбора, а в Литву ее вывезли власти Беларуси.

Накануне штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. 

 

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Теги: Выборы, Беларусь, видео, кандидат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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thebestdraw    11.08.2020, 14:21
Оценка:  +2
thebestdraw
и так понятно, что заставили сказать
Путин-Xyйло    11.08.2020, 14:06
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Результат непродолжительной "беседы" главы КГБ Беларуси...
Колишній-східняк    11.08.2020, 13:42
Оценка:  +5
Колишній-східняк
И чего я в воду полезла? Плавать я не умею, купаться мне не хочется...
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