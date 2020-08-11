В Беларуси задержали еще две тысячи протестующих

В ходе протестов пострадал 21 правоохранитель. о пострадавших протестующих в МВД не сообщают.

По итогам протестов в ночь на 11 августа в Беларуси задержано более двух тысяч человек, пострадал 21 сотрудник правоохраниетельных органов, заявляет МВД страны.

"В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые - в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - говорится в собщении.

Отмечается, что в Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью.

"На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями", - сообщают в МВД.

Также в милиции заявляют, что в Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий.

Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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