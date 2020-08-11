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В Беларуси задержали еще две тысячи протестующих

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В ходе протестов пострадал 21 правоохранитель. о пострадавших протестующих в МВД не сообщают.
Накануне силовики вытеснили протестующих из центра Минска
Накануне силовики вытеснили протестующих из центра Минска
tut.by
По итогам протестов в ночь на 11 августа в Беларуси задержано более двух тысяч человек, пострадал 21 сотрудник правоохраниетельных органов, заявляет МВД страны.
 
 
"В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые - в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - говорится в собщении.
 
Отмечается, что в Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью.
 
"На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями", - сообщают в МВД.
 
 
Также в милиции заявляют, что в Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий.
 
Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Напомним, вечером 10 августа в Беларуси продолжились протесты несогласных с результатами выборов президента.

Противостояния в Минске сопровождались взрывами. Силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска.

После первого дня протестов в Беларуси задержали около трех тысяч человек. Тогда, по данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.
 

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Теги: Беларусь, МВД, протесты, милиция, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ser7    11.08.2020, 14:41
Оценка:  +1
Ser7
Десяток таких дней и работать некому будет.Всех за колючку отправит..
ВасяизИваново    11.08.2020, 14:44
Оценка:  -22
ВасяизИваново
Будут за колючкой работать по 12 часов без выходных.
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