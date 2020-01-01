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Белорусам пригрозили изымать авто за блокировку улиц

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В Следкоме заявили, что закон запрещает создавать препятствия, возводить баррикады и использовать другие инструменты для нарушения функционирования коммуникаций.
Правоохранители намерены изымать авто за блокировку движения
Правоохранители намерены изымать авто за блокировку движения

Белорусов предупредили, что автомобили, которые используются для блокирования движения транспорта будут изыматься у владельцев. Об этом во вторник, 11 августа, предупредил Следственный комитет (СК) Белоруссии, передает агентство БелТА.

В Следкоме заявили, что автомобили являются орудиями преступления.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств уголовного дела, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - заявили в СК.

В комитете добавили, что запрещено создавать препятствия, возводить баррикады и использовать другие инструменты для нарушения безопасного функционирования коммуникаций.

Напомним, вечером 10 августа в Беларуси продолжились протесты несогласных с результатами выборов президента.

Противостояния в Минске сопровождались взрывами. Силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска.

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Теги: автомобили, Беларусь, протесты, Минск, блокировка, авто
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Источник: korrespondent.net

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