Актер Ефремов в суде потерял сознание

В Пресненский суд Москвы вызвали скорую помощь к актеру Михаилу Ефремову, которого судят по делу о смертельном ДТП.

В Москве актеру Михаилу Ефремову стало плохо возле суда, ему вызвали скорую. Соответствующие видео опубликовали Телеграм-каналы Life Shot и Mash.

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Артиста заносили из автомобиля в зал судебные приставы, он волочил правую ногу. В это время актер Никита Джигурда распевал в толпе о его невиновности.

Врачи скорой помощи приехали в Пресненский суд Москвы через пять минут после Ефремова. Через некоторое время актера вынесли из суда в бессознательном состоянии.

Напомним, актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Было опубликовано видео момента ДТП с участием Ефремова у здания МИД России.

Также сообщалось, что Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова, актер отрицает вину из-за того, что он ничего не помнит.

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