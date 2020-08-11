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Актер Ефремов в суде потерял сознание

Комментариев: 2
В Пресненский суд Москвы вызвали скорую помощь к актеру Михаилу Ефремову, которого судят по делу о смертельном ДТП.
Ефремова выносят из зала суда
Ефремова выносят из зала суда
кадр из видео

В Москве актеру Михаилу Ефремову стало плохо возле суда, ему вызвали скорую. Соответствующие видео опубликовали Телеграм-каналы Life Shot и Mash.

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Артиста заносили из автомобиля в зал судебные приставы, он волочил правую ногу. В это время актер Никита Джигурда распевал в толпе о его невиновности.

Врачи скорой помощи приехали в Пресненский суд Москвы через пять минут после Ефремова. Через некоторое время актера вынесли из суда в бессознательном состоянии.

 

 

Напомним, актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Было опубликовано видео момента ДТП с участием Ефремова у здания МИД России.

Также сообщалось, что Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова, актер отрицает вину из-за того, что он ничего не помнит.

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Теги: Москва, суд, видео, скорая помощь, Александр Ефремов, Ефремов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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autsaider_gigimo    11.08.2020, 16:19
Оценка:  -1
autsaider_gigimo
Все понятно. Началась клоунада. Вчерашний актеришка решил войти в свою привычную роль.
alex-zol    11.08.2020, 15:50
Оценка:  -22
alex-zol
скотина бухая!
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