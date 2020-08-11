Лавров и Маас обсудили санкции США против СП-2

Москва и Берлин намерены вместе противостоять Вашингтону и завершить строительство газопровода.

Маас на встрече с Лавровым в Москве

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник, 11 августа, обсудили реализацию проекта Северный поток-2 в условиях американских санкций, сообщает ТАСС.

"Участники компании Северный поток-2, включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал Лавров.

Он в очередной раз заявил о неприемлемости американских санкций.

Лавров указал на то, что Вашингтон последовательно выходит из большинства многосторонних договоров, организаций и структур, которые так или иначе могут рассматриваться в качестве сдерживающих свободу действий США.

"Из экономического блока мы сделали акцент на завершении строительства газопровода Северный поток-2. Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны США. Мы ценим принципиальную позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана", - сказал Лавров.

Как известно, власти США усиливают давление на немецкие и другие европейские компании, участвующие в строительстве газопровода Северный поток-2.

Но в ЕС, по данным СМИ, работают над созданием механизма, который сделает его более устойчивым к возможным санкциям других стран, в частности в отношении СП-2.

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