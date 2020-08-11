Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров и Маас обсудили санкции США против СП-2

Комментариев: 4
Москва и Берлин намерены вместе противостоять Вашингтону и завершить строительство газопровода.
Маас на встрече с Лавровым в Москве
Маас на встрече с Лавровым в Москве

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник, 11 августа, обсудили реализацию проекта Северный поток-2 в условиях американских санкций, сообщает ТАСС.

"Участники компании Северный поток-2, включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал Лавров.

Он в очередной раз заявил о неприемлемости американских санкций. 

Лавров указал на то, что Вашингтон последовательно выходит из большинства многосторонних договоров, организаций и структур, которые так или иначе могут рассматриваться в качестве сдерживающих свободу действий США. 

"Из экономического блока мы сделали акцент на завершении строительства газопровода Северный поток-2. Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны США. Мы ценим принципиальную позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана", - сказал Лавров.

Как известно, власти США усиливают давление на немецкие и другие европейские компании, участвующие в строительстве газопровода Северный поток-2.

Но в ЕС, по данным СМИ, работают над созданием механизма, который сделает его более устойчивым к возможным санкциям других стран, в частности в отношении СП-2.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Германия, Лавров, Северный поток, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    11.08.2020, 16:16
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Печальная Лошадь копыта еще не отбросила?Как там его доця в США поживает?
hjgffrter    11.08.2020, 16:01
Оценка:  -26
hjgffrter
США пошлют на хyй,а СП-2 всё-равно достроят и введут в эксплуатацию.
Совсемскоро    11.08.2020, 16:09
Оценка:  -7
Совсемскоро
Американцы прикормили пару шавок - Прибалтика, Польша, Украина, чтобы те облаивали Россию, но, ведь, другие страны Европы будут посылать США.
WTF2wtf    11.08.2020, 16:21
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ты не устало скакать по аккаунтам,
штатное быдло оккупантов из раши???
Убогое наци путинское на бюджете ...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь