Выборы в Беларуси: наблюдатели заявили о завышенной явке

Официальная явка в два раза превышает реальную, говорят наблюдатели. Такая картина наблюдалась во все дни досрочного голосования.

Наблюдатели заявили о завышении явки на выборах в Белоруссии Reuters (архивное фото)

За все дни досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси официально заявленная явка в два раза превышала реальную. Об этом заявила общественная кампания по наблюдению за выборами Честные люди во вторник, 11 августа.

"У нас есть доказательства, что досрочное голосование было использовано для грубой фальсификации", - сказано в заявлении.

Наблюдатели от Честных людей на 258 участках с наблюдением полные 7 часов за все пять дней зафиксировали явку 77 004 человек. При этом на этих же участках, по данным протоколов, явка превысила данные наблюдателей на 66,59% и составила 128 281 человек.

"Даже по предварительной оценке можно сделать вывод, что официально заявленное значение досрочной явки (41,7%) грубо завышено в два и более раз. Этот тезис подтвердил независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, который помогал нам с анализом данных", - добавили в кампании.

Наблюдатели считают, что абсолютное завышение числа досрочно проголосовавших можно оценить в 24%, или 1,2 млн голосов из 6,8 млн избирателей.

"С учетом того, что итоговая официальная явка составила 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования", - пояснили наблюдатели.

Независимые наблюдатели также зафиксировали 5026 нарушений на 1 381 участке в период с 4 по 8 августа. В основном, это недопуски на участок и завышение явки в протоколах УИК.

Отметим, что по официальным данным ЦИК, явка на выборах президента Белоруссии составила 84%, досрочно проголосовало более 41%. Согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

Напомним, что ранее белорусам пригрозили изымать авто за блокировку улиц. В Следкоме заявили, что закон запрещает создавать препятствия, возводить баррикады и использовать другие инструменты для нарушения функционирования коммуникаций.

Также сообщалось, что в Беларуси задержали еще две тысячи протестующих. В ходе протестов пострадал 21 правоохранитель. о пострадавших протестующих в МВД не сообщают.

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