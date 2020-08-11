Протест без лидера. Что происходит в Беларуси

Более пяти тысяч задержанных, первый погибший в ходе акций протестов и лидер оппозиции, бежавший в Литву - в Беларуси после выборов горячо.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против власти. Уже три дня в стране перебои с интернетом, начинаются забастовки на предприятиях, а силовики тупо избивают и задерживают всех, кто попадает под руки.

Тем временем, Светлана Тихановская – главный оппозиционный кандидат покинула страну. Как говорят в ее штабе, в Литву ее вывезли сами белорусские власти.

Корреспондент.net следит за событиями в Беларуси.

Усиление противостояния

Протесты не прекращаются по всей Беларуси. ОМОН применяет светошумовые гранаты и стреляет по людям резиновыми пулями.

В Минске протестующие попытались возводить баррикады. Появились первые официальные жертвы. МВД сообщает о гибели в Минске одного из демонстрантов — он якобы пытался бросить в сотрудников милиции “неустановленное взрывное устройство”, но оно взорвалось у него в руке. Протестующие в такую формулировку не верят и считают, что человек погиб от светошумовой гранаты.

Официально по всей стране 10 августа задержали более двух тысяч человек. Всего количество задержанных на протестах уже превысило 5 тысяч человек. Наиболее массовые протесты, по словам представителей МВД, произошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Задержанных так много, что они уже не помещаются в районных управлениях милиции.

Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска.

Ужас. pic.twitter.com/rV5P6l7zwk — Юрий Мережко (@yoorashka) August 11, 2020

Появились первые случаи отказа правоохранителей от применения силы против граждан.

На Минском электромеханическом заводе (МЭЗ) рабочие вышли на митинг из-за несогласия с результатами выборов и разгоном акций протеста. В соцсетях также сообщают, что полностью остановил работу Жабинковский сахарный завод. Подтверждений этого из других источников нет.

10 августа кратковременная забастовка произошла на Белорусском металлургическом заводе. Несколько цехов приостановили работу — но возобновили ее после переговоров с руководством предприятия.

Что происходит с Тихановской

Светлана Тихановская, собиравшаяся обжаловать итоги выборов, 10 августа несколько часов провела в здании ЦИК. После этого о ее местонахождении некоторое время не было точной информации. А утром 11 августа о том, что "Тихановская в безопасности, она в Литве", сообщил министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичус в Twitter.

Позднее в видео, опубликованном на Youtube, Светлана Тихановская заявила, что самостоятельно приняла решение уехать из страны. "Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала Тихановская. Она призвала белорусов беречь себя: "Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит".

Позже в провластных СМИ было распространено еще одно видеообращение Тихановской, в котором она с листка зачитала призыв прекратить протесты.

Что будет дальше

Пока Лукашенко принимает поздравления и выслушивает критику, главный вопрос - продолжатся ли протесты - остается открытым. Аналитики отмечают, что едва ли все ограничится лишь тем, что происходит последние двое суток. Ряд оппозиционных политиков выступили с предложением начать бессрочную общенациональную забастовку. А Telegram-каналы публикуют так называемый план "Б", призывая белорусов вновь выходит на улицы.

Если масштаб и продолжительность протестов, а также план дальнейших действий протестующих вызывают дискуссии, то о реакции на них со стороны властей можно говорить с большой долей определенности - это будет силовой ответ. "Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. … Страну разорвать мы не позволим", - предупредил Лукашенко.